ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ 8000 സൈനികരെ കൂടി കശ്മീരിൽ വിന്യസിക്കും. സൈനികരെ വിമാനമാര്‍ഗം കശ്മീരില്‍ എത്തിച്ചു. ഇവരെ കശ്മീരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സുരക്ഷ ചുമതലകള്‍ക്ക് നിയോഗിക്കും.

വ്യോമസേനയുടെ സി 17 വിമാനത്തിലാണ് സൈനികരെ എത്തിച്ചത്. നേരത്തെ 35,000 ല്‍ കൂടുതല്‍ സൈനികരെ കശ്മീരില്‍ വിന്യസിച്ചതിന് പുറമെയാണ് ഈ നീക്കം. വ്യോമസേനയ്ക്കും കരസേനയ്ക്കും സര്‍ക്കാര്‍ ജാഗ്രതാ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.



ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 പിന്‍വലിക്കാനും ജമ്മു കശ്മീരിനെ വിഭജിക്കാനുമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാനുള്ള മുന്നൊരുക്കവും കൈക്കൊള്ളുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍. ഒരാഴ്ച മുന്നേ സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കി, കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി ഇല്ലാതായി

സമീപകാലത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷ ഭീഷണികളും കശ്മീരില്‍ നേരിട്ടിരുന്നു. നിരവധി തവണ നിയന്ത്രണ രേഖകള്‍ ലംഘിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ പറയുന്നു.

