ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 77 പുതിയ കേസുകള്‍. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 911 ആയി. തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരും അവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരുമാണ് ഇവരില്‍ 833 പേരുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത 77 കേസുകളില്‍ 70 കേസുകളും തബ്‌ലീഗില്‍ പങ്കെടുത്ത കോവിഡ് 19 രോഗികളുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരാണ്.

സംസ്ഥാനം കര്‍ശന പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിട്ടും വൈറസ് വ്യാപനം തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ തമിഴ്നാട്ടില്‍ കോവിഡ് -19 വ്യാപനം നിരീക്ഷിക്കാന്‍ രൂപീകരിച്ച മെഡിക്കല്‍ വിദഗ്ധരുടെ സമിതി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏപ്രില്‍ 14 ന് ശേഷം രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി.കെ.പളനിസ്വാമിക്ക് ശുപാര്‍ശ നല്‍കിയിരുന്നു.

77 new COVID19 cases reported in the state today; the total number of COVID19 cases in the state is 911: Tamil Nadu Chief Secretary CS Shanmugam pic.twitter.com/kJ8rVHOeSZ — ANI (@ANI) April 10, 2020

സര്‍ക്കാര്‍ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കേസുകള്‍ വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടണമെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. വിദഗ്ധസമിതിയംഗം പറഞ്ഞു. ശനിയാഴ്ച തമിഴ്‌നാട് മന്ത്രിസഭ തീരുമാനമെടുക്കും. വീഡിയോകോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെ നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

Content Highlights:77 new COVID19 cases reported in TN today; the total number of Covid 19 cases is 911