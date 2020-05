ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 765 പേര്‍ക്ക് ഞായറാഴ്ച പുതുതായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 16,277 ആയി. 7839 പേരാണ് നിലവില്‍ വൈറസ് ബാധിതര്‍. എട്ടുപേരാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് മരിച്ചത്. ഇതോടെ ആകെ മരണം 111 ആയെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

ഞായറാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 587 പേരും ചെന്നൈയില്‍ ഉള്ളവരാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ ദുബായില്‍നിന്ന് എത്തിയ ആളാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് എത്തിയ 44 പേര്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ 39 പേര്‍ക്കും, പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍നിന്ന് എത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ക്കും, കേരളം, കര്‍ണാടക, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നും എത്തിയ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും വീതം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

833 പേര്‍ ഇന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രോഗമുക്തരായി ആശുപത്രിവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 8324 ആണ്. 5643 പേര്‍ വൈറസ് ബാധ സംശയിച്ച് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

