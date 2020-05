അമൃത്സര്‍: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രം സന്ദര്‍ശിച്ച് പഞ്ചാബില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ 300 തീര്‍ഥാടകരില്‍ 76 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. നന്ദേഡിലെ ഹസൂര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര സന്ദര്‍ശിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ അമൃത്സര്‍ സ്വദേശികളിലാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പഞ്ചാബ് മെഡിക്കല്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ മന്ത്രി ഓം പ്രകാശ് സോണിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നന്ദേഡില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ എട്ട് സിഖ് തീര്‍ഥാടകരില്‍ തിങ്കളാഴ്ച വൈറസ് ബാധ സ്ഥീരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗുരദ്വാരയില്‍ കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീര്‍ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ 300 പേരെയും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത്.

ഇത്രയുമധികം പേരില്‍ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മന്ത്രി ഓംപ്രകാശ് സോണി പറഞ്ഞു. അമൃത്സറില്‍ ഇതുവരെ അഞ്ച് പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരെല്ലാം രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടിരുന്നു. പുതിയ രോഗികളെയും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനാകുമെന്ന് കരുതുന്നതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബില്‍ 105 പുതിയ കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 480 ആയി. ഇതില്‍ 104 പേര്‍ക്ക് രോഗം ഭേദമായി. 20 പേരാണ് ഇതുവരെ പഞ്ചാബില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

Content Highlights: 76 out of 300 pilgrims test COVID-19 positive in Punjab after returning from Hazur Sahib