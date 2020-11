മുംബൈ: പയ്യന്റെ വെബ് സീരീസ് കാഴ്ച രക്ഷിച്ചത് നിരവധി ജീവനുകള്‍. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദോംബിവ്‌ളിയിലുള്ള രണ്ടു നില കെട്ടിടത്തിലെ 75 ഓളം താമസക്കാരെയാണ് കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യുവാവ് രക്ഷിച്ചത്‌ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം.

പുലര്‍ച്ചവരെ വെബ്‌സീരിസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നന്ന 18-കാരനായ കുനാല്‍ മോഹിതാണ് സ്വന്തം വീട്ടുകാരുള്‍പ്പടെയുള്ളവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചത്. കുനാല്‍ പുലര്‍ച്ച നാല് മണിക്ക് വെബ്‌സീരീസ് കാണുന്നതിനിടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയുടെ ഒരു ഭാഗം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീഴാന്‍ തുടങ്ങിയത് കണ്ടു. ഉടന്‍ തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളേയും കെട്ടിടത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരേയും ഉണര്‍ത്തി പുറത്തേക്ക് ഓടി. എല്ലാവരോടും പുറത്തേക്ക് ഓടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കം കെട്ടിടം പൂര്‍ണ്ണമായും നിലംപതിച്ചു.

Maharashtra: 75 occupants of a 2-storey building in Kopar, Dombivli saved by a young boy as building collapsed on 29th Oct early morning.



"While watching web-series till dawn, I saw part of kitchen falling down & alerted everyone to vacate the building," says 18-yr old Kunal pic.twitter.com/p2b6qOMSr2