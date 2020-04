സിംഗപുര്‍ സിറ്റി: ഏഴ് ഇന്ത്യക്കാരുൾപ്പെടെ 74 പേർക്ക് സിംഗപുരില്‍ ബുധനാഴ്ച കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സിംഗപുരില്‍ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,000 ആയി.

രാജ്യത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 54 പേര്‍ വിദേശ യാത്രകളൊന്നും നടത്താതെ രോഗം പടര്‍ന്നവരാണ്‌.

ഇവർ അടുത്തിടെ യാത്രകളൊന്നും നടത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 42കാരിയായ ഇന്ത്യക്കാരിയും ഉൾപ്പെടും.

ബുധനാഴ്ച 11 പേർക്കു കൂടി വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

