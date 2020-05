മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 714 പോലീസുദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവരില്‍ 648 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 61 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ചു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം ഭേദിച്ച് കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച 1089 പേര്‍ക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 19,000 കടന്നു. മരണസംഖ്യ 700 കടന്നു. മുംബൈയില്‍ മാത്രം 748 പേര്‍ക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു; മഹാനഗരത്തിലെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 11967 ആയി. 25 പേര്‍ കൂടി മരിച്ചു; മരണസംഖ്യ 462 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ആശങ്കയുയര്‍ത്തുന്ന ധാരാവിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച അഞ്ചുപേര്‍കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഇതോടെ ഇവിടെ മരണസംഖ്യ 26 ആയി.

രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 3320 പുതിയ കൊറോണ പോസറ്റീവ് കേസുകളാണ്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ എണ്ണം 59,662 ആയി ഉയര്‍ന്നു. ഇതില്‍ 39,834 പേരാണ് ഇപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1981 പേരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ രോഗബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചത്.

714 police personnel have tested positive for #COVID19 in the state, of which 648 are active cases, 61 recovered & 5 deaths. There have been 194 incidents of assault on police personnel during the lockdown period & 689 accused have been arrested for the same: Maharashtra Police pic.twitter.com/1xcxfUiXze