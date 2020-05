ന്യൂഡല്‍ഹി: തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസവും ഡല്‍ഹിയിലെ മദ്യശാലകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ നീണ്ട ക്യൂ അനുഭവപ്പെട്ടു. മദ്യവിലയില്‍ 70 ശതമാനത്തിന്റെ വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന നിര്‍ദേശങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ച് നിരവധി പേരാണ് മദ്യശാലയ്ക്ക് മുന്നില്‍ പുലര്‍ച്ചെ മുതല്‍ ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നത്.

ചിലയിടങ്ങളില്‍ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലീസ് ലാത്തിചാര്‍ജ് നടത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. 'പുലര്‍ച്ചെ 5.45 മുതല്‍ ഞാന്‍ ക്യൂവില്‍ നില്‍ക്കുന്നതാണ്. കട ഒമ്പതു മണിക്കാണ് തുറക്കുക., പോലീസ് എത്തിയത് 8.55നാണ്. പ്രതികൂലമായ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടായാല്‍ ആരാണ് ഉത്തരവാദി. എഴുപത് ശതമാനം ടാക്‌സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നമില്ല. രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കൈയില്‍ നിന്നുള്ള സംഭാവന പോലെയാണ് അത്.' ഈസ്റ്റ് ഡല്‍ഹിയിലെ ലക്ഷ്മി നഗറിലുള്ള മദ്യശാലക്ക് മുന്നില്‍ വരിനില്‍ക്കുന്ന ഒരാള്‍ പറയുന്നു.

തിങ്കളാഴ്ച അര്‍ദ്ധരാത്രിയോടെ പുറത്തുവന്ന ഉത്തരവില്‍ ഇന്നുമുതല്‍ 70% അധികനികുതി മദ്യത്തിന് ഈടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. 'സ്‌പെഷ്യല്‍ കൊറോണ ഫീ' എന്നാണ് ഇതിനെ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6.30 വരെ മദ്യശാലകള്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോലീസ് അനുവദിക്കണമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ചാന്ദര്‍ നഗറില്‍ മദ്യശാലയ്ക്ക് മുന്നില്‍ വരിനില്‍ക്കുന്നവരുടെ നേരെ ഒരാള്‍ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയിരുന്നു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ കൈയില്‍ പണമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അയാള്‍ വരിയിലുള്ളവരുടെ മേല്‍ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തിയത്.

#WATCH Delhi: A man showers flower petals on people standing in queue outside liquor shops in Chander Nagar area of Delhi. The man says, "You are the economy of our country, government does not have any money". #CoronaLockdown pic.twitter.com/CISdu2V86V