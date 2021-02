ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള സജീവ കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 70 ശതമാനവും കേരളത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചകളായി രാജ്യത്തെ 47 ജില്ലകളില്‍ പുതുതായി ഒരു കോവിഡ് കേസ് പോലും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും 251 ജില്ലകളില്‍ മൂന്നാഴ്ചക്കിടെ ഒരു കോവിഡ് മരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് മൂലം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മരണങ്ങളില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണത്തിനായി രാജ്യത്തുടനീളം 5912 സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളും 1239 സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെയായി 45.93 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്തത്.

രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക് 97 ശതമാനമാണെന്നും പോസ്റ്റീവിറ്റി നിരക്ക് 5.42 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Content Highlights: There are two states that have 70% of the active cases-Kerala and Maharashtra-Health Secretary