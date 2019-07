മുംബൈ: സൗത്ത് മുംബൈയില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നു വീണ് ഏഴ് മരണം. കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ നാല്പതോളം പേര്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് സൂചന.10 പേരെ ഗുതുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

മരിച്ചവരില്‍ അഞ്ച് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഡോങ്ഗ്രിയിലെ തണ്ടല്‍ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള കെട്ടിടമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്. നൂറുവര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള നാല് നില കെട്ടിടമാണ് പൊളിഞ്ഞുവീണത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ എട്ടോളം കുടുംബങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

#BuildingCollapsed #Mumbai

Rescue operation is underway at the incident site.

One Live Victim rescued by NDRF so far. Ops Continue...@satyaprad1 pic.twitter.com/0GhWrBHYcp — NDRF (@NDRFHQ) July 16, 2019

ദേശീയദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മൂന്ന് സംഘങ്ങളാണ് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണ സംഭവത്തില്‍ ഉടന്‍തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫട്‌നാവിസ് വ്യക്തമാക്കി.

