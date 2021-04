ചെന്നൈ: ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവാക്‌സിന്, കോവിഡിനെതിരേ ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധം നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമോയെന്ന ഗവേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്നൈയില്‍ ഏഴ് പേര്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ വാക്‌സിന്‍ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചു. കോവാക്‌സിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ച് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവര്‍ മൂന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത്.

ചെന്നൈ എസ്.ആര്‍.എം. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലാണ് ഏഴ് പേര്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചത്. ന്യൂഡല്‍ഹി, പട്‌ന, ഹൈദരാബാദ് അടക്കം എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലായി 190 പേരാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ വാക്‌സിന്‍ ഡോസുകള്‍ സ്വീകരിക്കുക. 20 മുതല്‍ 25 പേര്‍ വരെ ചെന്നൈ എസ്ആര്‍എമ്മില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സ്വീകരിക്കും.

18 മുതല്‍ 55 വയസ് വരെയള്ളവരാണ് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ഇവരെ അടുത്ത ആറ് മാസക്കാലം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഡോ.സത്യജിത്ത് മൊഹാപത്ര പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ രക്ത സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും സുരക്ഷയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത് രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ചയാണെന്നും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിന് ആജീവനാന്ത പ്രതിരോധം നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും സത്യജിത്ത് മൊഹാപത്ര പറഞ്ഞു. പരീക്ഷണം വിജയിച്ചാല്‍, 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയില്‍ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ നാല് മുതല്‍ ആറ് വരെ മാസത്തിന് ശേഷം ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുത്താല്‍ അവര്‍ക്ക് ആജീവനാന്ത പ്രതിരോധം ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

