ഹൈദരാബാദ്: കോവിഡ് ബാധിതരെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ആശുപത്രിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡയിലുള്ള ഹോട്ടലിന് തീപിടിച്ച് ഏഴ്‌പേര്‍ മരിച്ചു. ഹോട്ടലില്‍ നിന്ന് 20 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 15 മുതല്‍ 20 പേര്‍ക്ക് വരെ പൊള്ളല്‍ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. ഇവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍ മൂന്നുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് വിവരം.

കെട്ടിടത്തിലെ തീപ്പിടിത്തം അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. കെട്ടിടത്തില്‍ ഇനിയും ആളുകള്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നത്.

കോവിഡ് ആശുപത്രിയായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഈ ഹോട്ടല്‍ കെട്ടിടത്തിനുള്ളില്‍ വെച്ച് ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ ധരിച്ചിരുന്ന പിപിഇ കിറ്റിലേക്ക് തീപിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ പരിഭ്രാന്തനായി രോഗികളെ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്ന വാര്‍ഡിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയും തീ പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.

45 കോവിഡ് രോഗികളെയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്.

