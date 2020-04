ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗര്‍ഭിണിയായ യുവതിയുടെ മരണം കോവിഡ് ബാധ മൂലമാണെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയിലെ ആശുപത്രിയിലെ 68 ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. ഡല്‍ഹിയിലെ ഭഗവാന്‍ മഹാവീര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരും അടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരെയാണ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ച ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗര്‍ഭിണിയായ 25-കാരി ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് മരിച്ചത്. അടുത്തിടെ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയതായിരുന്നു ഇവര്‍. എന്നാല്‍ വിദേശയാത്ര സംബന്ധിച്ച വിവരവും വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ഇവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ജീവനക്കാരോട് വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് യാത്രാവിവരങ്ങള്‍ മറച്ചുവെക്കുകയും പിന്നീട്, വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ വിമാനത്തിലെ സഹയാത്രികരില്‍ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ യാത്രാവിവരം ആശുപത്രി അധികൃതരോട് വെളിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഏപ്രില്‍ 10 മുതല്‍ വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നെന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

തുടര്‍ന്നാണ് രോഗിയുമായി ഇടപഴകിയ 68 ആശുപത്രി ജീവനക്കാരോടും രോഗിയ്‌ക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധുക്കളോടും നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. മരിച്ച യുവതിയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതുവരെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരാനാണ് നിര്‍ദേശം.

