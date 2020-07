ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് 6785 പുതിയ കോവിഡ് 19 കേസുകള്‍. 88 പേര്‍ മരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം1,99,749 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 18 പേര്‍ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിവരാണ്. 38 പേര്‍ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവരുമാണ്. ഇതില്‍ നാലുപേര്‍ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

53,132 പേര് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ട്. 6504 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി. ആകെ രോഗമുക്തി നേടിയത് 1,43,297 പേരാണ്. 65,150 സാമ്പിളുകള്‍ ഇന്ന് പരിശോധിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇതുവരെ 3,320 പേര്‍ മരിച്ചു.

