മുംബൈ: ഇരുപത് കൊല്ലമായി കാര്‍ മോഷണം നടത്തിയിരുന്ന ആളെ മുംബൈ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ടാക്‌സി കാര്‍ സര്‍വീസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇയാള്‍ മോഷ്ടിച്ച കാറുകളില്‍ നിന്ന് വേണ്ട ഭാഗങ്ങള്‍ അഴിച്ചെടുത്ത് സ്വന്തം കാറുകളില്‍ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു.

മുഹമ്മദ് കാമില്‍ നൂര്‍ മുഹമ്മദ് അന്‍സാരിയെന്ന അറുപത്തഞ്ചുകാരനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നാല്‍പതിലധികം കാര്‍ മോഷണക്കേസുകള്‍ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. ഇയാള്‍ക്ക് സ്വന്തമായി നാല് കാറുകളുണ്ട്. നാല്‍പത് കൊല്ലമായി ഇയാള്‍ ടാക്‌സി സര്‍വീസ് നടത്തിവരുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ടാക്‌സി സര്‍വീസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലഭ്യമായിരുന്നു.

ഇയാളുടെ ടാക്‌സികള്‍ക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങള്‍ ആവശ്യമായി വന്നാല്‍ പുതിയവ വാങ്ങാന്‍ ഇയാള്‍ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. പകരം ജനത്തിരക്ക് കുറഞ്ഞയിടങ്ങളില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ കടത്തി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ഇയാളുടെ പതിവ്. ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ അഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം വാഹനങ്ങള്‍ ആക്രിക്കച്ചവടക്കാര്‍ക്ക് വിറ്റിരുന്നു. ഇയാള്‍ക്ക് രണ്ട് വീടുകളും സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം മോഷണം പോയ കാറിന്റെ ഉടമ പരാതി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഇയാള്‍ പിടിയിലായത്. മോഷ്ടിച്ച കാര്‍ വില്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇയാള്‍ പോലീസിന്റെ വലയില്‍ പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ പല സ്റ്റേഷനിലും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസുകളുള്ളതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഇയാളെ മാതുംഗ പോലീസിന് കൈമാറി.

Content Highlights: 65-year-old Mumbai man stole cars to replace parts in his cabs