അറുപത്തഞ്ചുകാരനായ ബാബു ഭാരതിയ്ക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ നോമ്പുകാലം ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭാര്യ ബില്‍ക്കീസുണ്ടാക്കുന്ന രുചികരമായ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങള്‍ക്കായി ബാബു കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. 42 ദിവസമായി ഭാര്യയേയും മക്കളേയും കാണാതെ രാവും പകലും ബാബു ഓട്ടത്തിലാണ്.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സംഭാല്‍ ജില്ലയില്‍ ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവറായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാബു മാര്‍ച്ച് 23 മുതല്‍ ജില്ലയിലെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ട് മേഖലകളില്‍ രോഗികള്‍ക്കായി വാഹനമോടിക്കുകയാണ്. ആംബുലന്‍സില്‍ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കവും. ഇതാണിപ്പോള്‍ വീടെന്ന് ചിരിയോടെ ബാബു പറയുന്നു.

'ആംബുലന്‍സില്‍ ഉറങ്ങും, പാടത്തെ കുഴല്‍ക്കിണറുകളില്‍ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് കുളിക്കും, ജോലി ചെയ്യുന്ന ജില്ലാ ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ഏര്‍പ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊറോണവൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ വിജയം നേടിയ ശേഷം വീട്ടില്‍ പോകാനാണ് തീരുമാനം'. ബാബു പറഞ്ഞു.

ജില്ലയില്‍ രോഗവ്യാപനം ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ദ്രുതകര്‍മസംഘത്തില്‍ ബാബുവുമുണ്ടെന്ന് ഡോ. നീരജ ശര്‍മ പറഞ്ഞു. 1,100 ഓളം രോഗബാധ സംശയിക്കുന്നവരെ ഇതു വരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചതായും അതില്‍ 700 ലധികം പേരെ ബാബുവാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ഡോ. നീരജ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബാബുവിന്റെ ആത്മാര്‍ഥമായ സേവനത്തെ എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവില്ലെന്നും രാത്രിയും പകലും സേവനസന്നദ്ധനായി ബാബു ഉണ്ടാവുക പതിവാമെന്നും ഡോ. നീരജ പറയുന്നു. കരാറടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബാബു ഭാരതി ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

With inputs from India today and Puthiyathalaimurai

Content Highlights: 65-year-old driver has slept in ambulance in UP for 42 days