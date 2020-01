ദാവോസ്: ഇന്ത്യന്‍ ജനസഖ്യയില്‍ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന 70 ശതമാനത്തിനേക്കാള്‍ സ്വത്ത്, അതിസമ്പന്നരായ ഒരു ശതമാനം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതായി പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ മൊത്തം സമ്പത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റിനേക്കാള്‍ ആധികമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓക്സ്ഫാമാണ് പഠനം നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ ചിലവില്‍ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ കീശകള്‍ നിറയുന്നുവെന്നും ഇത് സമ്പദ്‌വ്യലസ്ഥയെ താറുമാറാക്കുന്നുവെന്നും ഓക്സ്ഫാം ഇന്ത്യ സിഇഒ അമിതാഭ് ബേഹര്‍ പറഞ്ഞു. പാചകം, ഗൃഹപരിപാലനം, കുട്ടികളേയും പ്രായമായവരെയും പരിചരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ വേതര രഹിത ജോലികള്‍ ചെയ്യുന്നവരാണ് സ്ത്രീകള്‍. എന്നാല്‍ ഇവരുടെ ഈ പരിശ്രമങ്ങളാണ് സമൂഹത്തെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെയും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീ തൊഴിലാളികള്‍ മാന്യമായ വേതനമോ, തൊഴില്‍ സുരക്ഷിതത്വമോ ഇല്ലാതെ എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്ത് പ്രതിവര്‍ഷം ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 19 ലക്ഷം കോടിരൂപയുടെ സംഭാവനയാണ് നല്‍കുന്നതെന്ന കണ്ടെത്തലും റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. 2019ലെ ബജറ്റില്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി നീക്കിവെച്ച തുകയേക്കാള്‍ 20 മടങ്ങ് അധികമാണ് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുടെ സംഭാവന.

ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനം ആളുകളുടെ സമ്പത്തിനേക്കാള്‍ അധികം സ്വത്ത് 2153 ശതകോടീശ്വരന്മാര്‍ക്കുണ്ട്. 63 ഇന്ത്യന്‍ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ മൊത്തം സമ്പത്ത് 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ മൊത്തം കേന്ദ്ര ബജറ്റിനേക്കാള്‍ കൂടുതലാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

അസമത്വം വര്‍ധിച്ചതായും കഴിഞ്ഞ ദശകത്തില്‍ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അസ്വമത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള വിടവ് നികത്താന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുയെന്നും എന്നാല്‍ വളരെ കുറച്ച് സര്‍ക്കാരുകള്‍ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂയെന്നും ഓക്സ്ഫാം ഇന്ത്യ സിഇഒ അമിതാഭ് ബേഹര്‍ പറഞ്ഞു.

