ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ്-19 നെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കായി ചൈനയില്‍ നിന്നെത്തിച്ച വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ കിറ്റുകള്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. 63,000 കിറ്റുകള്‍ക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ചൈനയിലെ രണ്ടു വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ എത്തിച്ചിരുന്നത്. അഞ്ചുലക്ഷത്തില്‍പരം കിറ്റുകള്‍ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ കിറ്റുകളില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് 63,000 കിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ തന്നെ ചൈനയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹോങ്കോങ്കില്‍ നിന്ന് പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അവിടെനിന്ന് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനയില്‍ നിന്ന് കിറ്റുകള്‍ എത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യ എടുത്തത്.

Content Highlights: 63,000 PPE kits which arrived from China recently did not fulfill the criteria