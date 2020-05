മെയ്ന്‍പുരി: അതിവേഗത്തില്‍ വന്ന ട്രക്ക് പാഞ്ഞു കയറി ആറു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ മെയിന്‍പുരിയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ബസിനായി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം.

ഹരിയാണയിലാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഇവര്‍ തിങ്കളാഴ്ച ഹരിയാണയില്‍നിന്ന് ഒരു ട്രക്കില്‍ കയറി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെ സിതാപുരിലാണ് ഇവരുടെ വീട്. മെയിന്‍പുരിയില്‍ വെച്ച് ട്രക്ക് പരിശോധിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുടുംബത്തോട് ട്രക്കില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവര്‍ക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ബസ് ഏര്‍പ്പാടാക്കുമെന്നും കാത്തിരിക്കാനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കുടുംബത്തോട് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഇതുപ്രകാരം ട്രക്കില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന കുടുംബം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സമീപത്തുള്ള ക്വാറിയില്‍നിന്ന് കല്ല് കയറ്റി വരികയായിരുന്ന ട്രക്ക് ആറു വയസ്സുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ ദേഹത്ത് ഇടിച്ചത്. അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നു ട്രക്ക്. പ്രിയങ്കയെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച ട്രക്ക് കുറച്ചു മീറ്ററുകള്‍ക്കപ്പുറത്തുള്ള പോലീസ് ബാരിക്കേഡില്‍ ഇ്ടിച്ചാണ് നിന്നത്.

'ഹരിയാണയില്‍ ഒരാളുടെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് എനിക്ക് ജോലി. ഞങ്ങള്‍ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ലോകക്ഡൗണ്‍ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും വീട്ടിലെത്തിയാല്‍ മതിയെന്ന് കരുതി മടങ്ങിയതാണ്.' പ്രിയങ്കയുടെ പിതാവ് പറയുന്നു.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതു മുതല്‍ രാജ്യത്ത് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പാലായനം തുടരുകയാണ്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ കാല്‍നടയായി നിരവധി പേരാണ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നവരില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്കാണ് വാഹനാപകടത്തില്‍ പെട്ട് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

Content Highlights: 6-Year-Old Dies in UP After Speeding Truck Runs Her Over