ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് 19 രോഗബാധ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ദീര്‍ഘിപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ബംഗാള്‍, പഞ്ചാബ്, ഒഡീഷ, ഡല്‍ഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മേയ് 16 വരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടേണ്ടിവരുമെന്ന് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പറഞ്ഞതിനു പിന്നാലെയാണ് മറ്റ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി തിങ്കളാഴ്ച സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി ചര്‍ച്ച നടത്തുന്നുണ്ട്.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗുജറാത്ത്, അന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, ഹരിയാന, ഹിമാചല്‍പ്രദേശ്, കര്‍ണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. കേരളം, ആസ്സാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയ്ക്കു ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള മുംബൈ, പുണെ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മേയ് 18 വരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കര്‍ശനമായി തുടരണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ്പെ വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള ചര്‍ച്ചയില്‍ ഇക്കാര്യം ഉന്നയിക്കും. വേണ്ടിവന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ 15 ദിവസംകൂടീ നീട്ടാന്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗാള്‍, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും മേയ് മൂന്നിനു ശേഷവും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ബംഗാളിലെ കോവിഡ് റെഡ്‌സോണുകളായ കല്‍ക്കത്ത, ഹൗറ, നോര്‍ത്ത് 24 പര്‍ഗാനാസ്, ഹൂഗ്ലി, ഈസ്റ്റ് മിഡ്‌നാപുര്‍, ഈസ്റ്റ് ബര്‍ദ്വാന്‍, നോയ്ഡ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാനം പൂര്‍ണമായും അടച്ചിടാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.

പഞ്ചാബിലും പൂര്‍ണമായും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഒഡീഷയില്‍ രോഗബാധ ഇല്ലാത്ത മേഖലകളില്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായി ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പിന്‍വലിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ മന്ത്രി നാബ കിഷോര്‍ ദാസ് വ്യക്തമാക്കി. രോഗബാധയുള്ള ഇടങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണം ശക്തമായി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്ദോര്‍, ഭോപ്പാല്‍, ഉജ്ജയ്ന്‍, ഖാര്‍ഗോണ്‍, ജബല്‍പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മേയ് മൂന്നിന് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിപ്പിക്കില്ല. ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഘട്ടംഘട്ടമായി മാത്രം ഇളവുകള്‍ നല്‍കാനാണ് സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

