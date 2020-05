മുസഫര്‍നഗര്‍: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുസാഫര്‍ നഗറില്‍ ബസിടിച്ച് ആറ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു. രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

പഞ്ചാബില്‍ നിന്ന് കാല്‍നടയായി ബിഹാറിലേക്ക് പോയ കുടിയേറ്റതൊഴിലാളികളാണ് അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. മുസാഫര്‍നഗര്‍-സഹ്‌രന്‍പുര്‍ ഹൈവേയില്‍ ഘലൗലി ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിന് സമീപം വെച്ചായിരുന്നു അപകടം.

6 migrant workers who were walking along the Muzaffarnagar-Saharanpur highway killed after a speeding bus ran over them late last night, near Ghalauli check-post. Case registered against unknown bus driver. pic.twitter.com/s81e7gpYkH