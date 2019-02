ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാറിലെ വൈശാലി ജില്ലയില്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്കുള്ള സീമാഞ്ചല്‍ സൂപ്പര്‍ ഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി ആറ് മരണം. 14 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പുലര്‍ച്ചെ 3.52നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ട്രെയിനിന്റെ ഒമ്പത് കോച്ചുകളാണ് പാളം തെറ്റിയത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് കോച്ചുകള്‍ നിശ്ശേഷം തകര്‍ന്നു. മരണ സംഖ്യ ഇനിയും ഉയര്‍ന്നേക്കും.

ബിഹാറിലെ ജോഗ്ബാനിയില്‍ നിന്നും ന്യൂഡല്‍ഹി ആനന്ദ് വിഹാര്‍ ടെര്‍മിനലിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ട്രെയിന്‍ അപകടം നടക്കുമ്പോള്‍ നല്ല വേഗതയിലായിരുന്നു. സഹദായി ബസര്‍ഗില്‍ നടന്ന അപകടത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.

സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റൂട്ടിലുള്ള എല്ലാ ട്രെയിനുകളും റദ്ദാക്കിയതായി ഈസ്റ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ റെയില്‍വേ അറിയിച്ചു.

#SpotVisuals: 9 coaches of #SeemanchalExpress derailed in Bihar's Sahadai Buzurg, earlier this morning. 6 people have lost their lives in the incident. pic.twitter.com/wQgNwiieSD — ANI (@ANI) February 3, 2019

Rescue and relief operations are on for derailment of 9 coaches of Jogbani-Anand Vihar Terminal Seemanchal express at Sahadai Buzurg, Bihar.

Help lines:

Sonpur 06158221645

Hajipur 06224272230

Barauni 06279232222 — Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) February 3, 2019

