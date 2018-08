കോയമ്പത്തൂര്‍: ബസ് കാത്തിരുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്‌ ഓഡി കാര്‍ ഇടിച്ചുകയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ ആറ് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കോയമ്പത്തൂരിനു സമീപമുള്ള സുന്ദരപുരത്താണ് സംഭവം. കാര്‍ഡ്രൈവറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

പൊള്ളാച്ചിയില്‍ നിന്ന് കോയമ്പത്തൂരേക്ക് വരികയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്. അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബസ്സ്‌റ്റോപ്പില്‍ കാത്തുനിന്നവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് കാര്‍ പാഞ്ഞുകയറിയത്. തുടര്‍ന്ന് ഒരു ഓട്ടോയും ഇടിച്ചുതകര്‍ത്ത ശേഷമാണ് കാര്‍ നിന്നത്‌.

സോമു(55) സുരേഷ് (43) അംശവേണി (30) സുഭാഷിണി (20) ശ്രീരംഗദാസ്(75) കുപ്പമ്മാള്‍ (60) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരിലൊരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചുവരികയാണ്. ഡ്രൈവര്‍ മദ്യപിച്ചാണോ വണ്ടിയോടിച്ചതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോയമ്പത്തൂരിലെ രത്‌നം കോളേജ് ഉടമയുടേതാണ് കാര്‍ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

CCTV footage shows the speed with which the vehicle killed 7 people at Coimbatore. pic.twitter.com/wEKyugDXHz — Pramod Madhav (@madhavpramod1) August 1, 2018

