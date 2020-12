ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ വാഹനം കിണറ്റില്‍ വീണ് ആറ് പേര്‍ മരിച്ചു. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഛതര്‍പുരിലെ മഹാരാജ്പുരില്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വിവാഹച്ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഒമ്പത് പേരാണ് വാഹനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. രാത്രിയിലായിരുന്നു അപകടം.

Madhya Pradesh: 6 dead, 3 injured after the vehicle, they were travelling in, fell into a well in Maharajpur, Chhatarpur on Tuesday.



"A car, carrying 9 people of a marriage party, fell into a well last night, killing 6 of them," says Z Y Khan, Maharajpur Police Station In-charge pic.twitter.com/rZNi8REDl0