ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ 57 പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. വൈറസ്ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന അഞ്ച് ഗര്‍ഭിണികളില്‍ രണ്ട് പേര്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്തവരാണ്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാവാത്ത ഗര്‍ഭിണികളില്‍ ഒരാള്‍ എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവാണ്.

57 പെണ്‍കുട്ടികളേയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരേയും മറ്റു പെണ്‍കുട്ടികളേയും ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയും സ്ഥാപനം താത്ക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു. അഭയകേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു യുവതിയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് പരിശോധന നടത്തിയത്. ജൂണ്‍ 18 ന് 33 പേര്‍ക്കും അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി എട്ട് പേര്‍ക്കും കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നായിരിക്കാം കേന്ദ്രത്തിലെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ് പകര്‍ന്നതെന്ന് സംസ്ഥാന വനിതാകമ്മിഷന്‍ അംഗം പൂനം കപൂര്‍ പറഞ്ഞു.

ആഗ്ര, എട്ടാ, കനൗജ്, ഫിറോസാബാദ്, കാണ്‍പുര്‍ എന്നിവടങ്ങളിലെ ശിശുക്ഷേമസമിതികളില്‍ നിന്നെത്തിയതാണ് അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികളെന്നും സ്ഥാപനത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവര്‍ ഗര്‍ഭിണികളായിരുന്നുവെന്നും കാണ്‍പുര്‍ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ബ്രഹ്മദേവ് തിവാരി വ്യക്തമാക്കി. കാണ്‍പുര്‍ ശിശുക്ഷേമസമിതി എത്തിച്ച രണ്ട് ഗര്‍ഭിണികളായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ കൂടി കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധയില്ലെന്ന് പരിശോധനയില്‍ തെളിഞ്ഞതായും ബ്രഹ്മദേവ് തിവാരി അറിയിച്ചു. രണ്ട് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് കോവിഡ് പരിശോധനക്കിടെയാണ് ഗര്‍ഭം സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് നേരത്തെ ആരോപണമുയര്‍ന്നിരുന്നു.

17,000 പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 400 ഓളം രോഗികളുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കാണ്‍പുര്‍ നഗരം. നോയിഡയിലാണ് ഏറ്റവുമധികം രോഗികളുള്ളത്. നിലവില്‍ 6,000 രോഗികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 507 പേര്‍ക്ക് ഇതുവരെ ജീവഹാനി സംഭവിച്ചു.

