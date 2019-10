ചെന്നൈ: മോദി- ഷി ജിന്‍ പിങ് അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്ന മഹാബലിപുരത്തിന് സുരക്ഷയേകാന്‍ വമ്പന്‍ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് തലസ്ഥാനമായ ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് 50 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള മഹാബലിപുരത്ത് 5000 പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നാവികസേന, തീരസംരക്ഷണ സേന എന്നിവര്‍ മഹാബലിപുരത്തിന് സമീപത്ത് സുരക്ഷയൊരുക്കി യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ വിന്യസിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇരുനേതാക്കളുടെയും ചര്‍ച്ചയും സന്ദര്‍ശനവും കഴിയുന്നതുവരെ 800 സുരക്ഷാ ക്യാമറകളുടെ നിരീക്ഷണത്തിന്‍ കീഴിലായിരിക്കും പ്രദേശം.

ഇവിടെ നിന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്കാലിക പോലീസ് ഔട്ട്‌പോസ്റ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനവും താത്കാലികമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ വാഹനത്തിലും അല്ലാതെയും പട്രോളിങ് ശക്തിപ്പെടുത്തി. ബാരിക്കേഡുകള്‍ നിരത്തി ഗതാഗതവും മറ്റും നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശുചീകരണവും മോടിപിടിപ്പിക്കലും പൂര്‍ത്തിയായിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ചെന്നൈയിലെത്തുക. തുടര്‍ന്ന് വൈകിട്ട് കലാവിരുന്നും അത്താഴ വിരുന്നുമുണ്ടാകും. കുറച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് അനൗദ്യോഗിക ഉച്ചകോടി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇരുനേതാക്കളും തമ്മില്‍ ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് ആദ്യമായി അനൗദ്യോഗിക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. 2017 ല്‍ 73 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന് ഡോക്ലാം തര്‍ക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായത്.

അതേസമയം സംയുക്ത പ്രസ്താവനയോ കരാര്‍ ഒപ്പിടുകയോ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. വ്യാരം, യുഎന്‍ രക്ഷാസമിതി പുനക്രമീകരണം, ഇന്തോ- പസഫിക് മേഖല തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ചയാകും.

