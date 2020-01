ഭുവനേശ്വര്‍: ഒഡീഷയില്‍ സമൂഹസദ്യക്ക് ഭക്ഷണം സൂക്ഷിച്ച പാത്രത്തില്‍നിന്ന്‌ ചത്തപാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. സമൂഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുത്ത അമ്പതോളം പേരെ ഛര്‍ദി, തലകറക്കം തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥതകളെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

കേന്ദ്രാപഡ ജില്ലയിലെ ദേയൂലി ഗ്രാമത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സമൂഹസദ്യയില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ക്കാണ് അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഇവരില്‍ അധികവും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമാണ്.

വനിതകളുടെ സ്വാശ്രയസംഘമായിരുന്നു സമൂഹസദ്യ സംഘടിപ്പിച്ചത്. സദ്യയില്‍ പങ്കെടുത്തതിനു പിന്നാലെ ആളുകള്‍ക്ക് ഛര്‍ദി, തലക്കറക്കം തുടങ്ങിയ അസ്വസ്ഥകള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

സമൂഹസദ്യക്ക് ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങള്‍ കഴുകുന്നതിനിടെയാണ് ചത്തപാമ്പിനെ കണ്ടതെന്ന് പോലീസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചവര്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റുവെന്ന സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചികിത്സ നല്‍കിയതെന്നും എല്ലാവരും ചികിത്സയോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

