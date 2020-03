ചെന്നൈ: ഡല്‍ഹി നിസാമുദ്ദീനില്‍ നടന്ന മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 1,500 തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളില്‍ 1130 പേര്‍ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിയതെന്ന് ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ബീലാ രാജേഷ്. ബാക്കിയുളളവര്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ തന്നെ കഴിയുകയായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തിരികെയെത്തിയ 1130 പേരില്‍ 515പേരെ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിച്ചു. ഇവരില്‍ അമ്പതുപേരുടെ കൊറോണ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവാണെന്നും ബീലാ രാജേഷ് പറഞ്ഞു. മതസമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയവരെ കൂടാതെ അഞ്ചുപേര്‍ക്കു കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 124 ആയതായും ബീലാ രാജേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

Out of these people, who attended the conference in Delhi (Markaz, Nizamuddin), 50 have tested positive for #COVID19. Other than that 5 others have also tested positive today. Total number of positive cases in the state now stands at 124: Beela Rajesh, Tamil Nadu Health Secretary https://t.co/BFhQBcDmRl