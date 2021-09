ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉഡാന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രാജ്യത്ത് 50 പുതിയ വിമാന റൂട്ടുകളില്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. ഇക്കാലയളവില്‍ ആറ് പുതിയ ഹെലി പാഡ് നിര്‍മാണത്തിന് കരാര്‍ നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നാല് എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കും. കുഷി നഗര്‍, ദെഹ്‌റാദൂണ്‍ രണ്ടാം ടെര്‍മിനല്‍, അഗര്‍ത്തല വിമാനത്താവളം, ഗ്രേറ്റര്‍ നോയ്ഡയിലെ ജെവാര്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട് എന്നിവയാണ് ഇത്. ഉഡാന്‍ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള 30 റൂട്ടുകള്‍ ഒക്ടോബര്‍ ആദ്യ വാരത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കും.

അലയന്‍സ് എയര്‍ ആറ് റൂട്ടുകള്‍, ഇന്‍ഡിഗോ, സ്‌പൈസ് ജെറ്റ് നാല് റൂട്ടുകള്‍ വീതവുമുള്‍പ്പെടെയാണ് പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡ്രോണ്‍ നയം, ഉഡാന്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ എട്ടോളം ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്.

വാറ്റ് പരിധി 1മുതല്‍ നാല് ശതമാനം വരെയായി നിശ്ചയിക്കാനും മന്ത്രി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. രാജ്യത്തെ സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ മേഖല കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടതെങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണ്.