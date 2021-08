ഓഗസ്റ്റ് ഏഴ്, 2021. മാരകമായ ഒരു വൈറസിനെ കീഴടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കായി 50 കോടി കൊറോണ വാക്സിനുകള്‍ എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ട ദിവസം. ഒട്ടേറെ കടമ്പകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും, നിഷേധാത്മക പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തിയിട്ടും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലുതും വേഗമേറിയതുമായ വാക്സിനേഷന്‍ പദ്ധതി നടത്താന്‍ നമുക്കു സാധിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ദീര്‍ഘവീക്ഷണമേറിയ നേതൃത്വവും കോവിഡ് പോരാളികളുടെയും ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും സമര്‍പ്പണവും നെഞ്ചുറപ്പും സ്ഥിരോല്‍സാഹവുമാണ് ശ്രമകരമായ ഈ വിജയദൗത്യത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും അര്‍ഹിക്കുന്നത്. ലോകജനസംഖ്യയുടെ ആറിലൊന്ന് പേരെയും വാക്സിനേഷന്‍ നടത്തുകയെന്ന വെല്ലുവിളി ദൃഢനിശ്ചയവും മനോദാര്‍ഢ്യവും കുന്തമുനയാക്കി ഇന്ത്യ നേരിട്ടട്ടത്‌ ലോകം മുഴുവന്‍ ഇന്ന് അദ്ഭുതത്തോടെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്.

എങ്ങും പരിഭ്രാാന്തി പടര്‍ന്നു കൊണ്ടിരിക്കെ, നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മാര്‍ഗനിര്‍ദേശത്തിലും ശരിയായ സമയത്ത് തദ്ദേശീയ വാക്സിനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഇന്ത്യ ഏറ്റെടുത്തു. ലോകം ഭയപരവശരായി വിറച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍, കോവിഡ് മഹാമാരി തുടങ്ങി ഒമ്പതു മാസത്തിനകം നമ്മള്‍ ഒന്നല്ല, രണ്ട് 'മെയ്ഡ് ഇന്‍ ഇന്ത്യ' വാക്സിനുകള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇതൊരു അപൂര്‍വ്വ ദൗത്യമാണ്. നമ്മുടെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ക്കുമാണ് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്.

ചില പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തിയ നിഷേധാത്മക പ്രചാരണത്തിലും ചെളി വാരിയെറിയലിലും കുടുങ്ങാതെ, 135 കോടി ജനങ്ങള്‍ക്കു പ്രതിരോധത്തിന്റെ കവചം തീര്‍ക്കാന്‍ ചുറുചുറുക്കോടെ പ്രധാനമന്ത്രി വാക്സിനേഷന്‍ പദ്ധതികള്‍ക്കു രൂപം നല്‍കി. കോവിഡിന് എതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബൃഹത്തായ പോരാട്ടത്തില്‍ കുന്തമുനയായി മാറിയതിലൂടെ അദ്ദേഹം അനുകരണീയമായ മാതൃകയാണു സൃഷ്ടിച്ചത്.

കോവിഡിനെതിരെയുള്ള ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷന്‍ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2021 ജനുവരി പതിനാറിനാണ്. തുടക്കത്തില്‍ കുറച്ചു വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിട്ടെങ്കിലും 85 ദിവസം കൊണ്ട് 10 കോടി വാക്സിനേഷന്‍ എന്ന ഉയരത്തില്‍ നാമെത്തി. രാജ്യത്തെ മുഴുവന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കും സൗജന്യമായി വാക്സിന്‍ എന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത് 2021 ജൂണ്‍ 21-നാണ്. എണ്ണത്തിന്റെയും വിസ്തൃതിയുടെയും അളവില്‍ വളരെ വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. വ്യക്തവും പ്രകടവുമായിരുന്നു സന്ദേശം- നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കരുതല്‍. അതിനു ശേഷം നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല.

തുടക്കം തൊട്ടേ വാക്സിനേഷന്‍ പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജാഗരൂകമായ നിരീക്ഷണത്തിനു കീഴിലായിരുന്നു. സഫലവും വേഗമേറിയതുമായ കൃത്യനിര്‍വഹണം ഉറപ്പു വരുത്തി. 20 കോടി വാക്സിനേഷനില്‍ എത്താന്‍ അടുത്ത 45 ദിവസം മാത്രമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. ആദ്യ പത്ത് കോടിയിലെത്താന്‍ 85 ദിവസം വേണ്ടിവന്നെങ്കില്‍ അടുത്ത പത്ത് കോടിയില്‍ എത്താന്‍ വേണ്ടിവന്നത് വെറും 45 ദിവസം. അതിനു ശേഷമാകട്ടെ അതീവവേഗത്തിലാകട്ടെ വാക്സിനേഷന്‍ പുരോഗമിച്ചത്.

വെറും 29 ദിവസമേ എടുത്തുള്ളൂ അടുത്ത 10 കോടി വാക്സിനുകള്‍ നല്‍കാന്‍. മുപ്പതില്‍നിന്ന് 40 കോടി വാക്സിനേഷന്‍ എത്താന്‍ എടുത്തത് 24 ദിവസം. പിന്നീടുള്ള 20 ദിവസം കൊണ്ട് 10 കോടി കൂടി നല്‍കിയതോടെ രാജ്യത്ത് വാക്സിനേഷന്‍ മാന്ത്രികസംഖ്യയായ 50 കോടിയില്‍ എത്തി.

അമ്പത് കോടി എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. എന്നാല്‍ റോബര്‍ട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ 'I have promises to keep, and miles to go before I sleep'- ഈ വര്‍ഷാവസാനത്തോടെ രാജ്യവ്യാപകമായി വാക്സിന്‍ യജ്ഞം പൂര്‍ത്തീകരിക്കുകയെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദൗത്യം നമുക്ക് യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്പാദനം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത് 136 കോടി ഡോസ് വാക്സിന്‍ ലഭ്യമാകും. ഓഗസ്റ്റില്‍ 26.65 കോടിയും സെപ്റ്റംബറില്‍ 26.15 കോടിയും ഒക്ടോബര്‍, നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ 28.25 കോടി വീതവും ലഭിക്കും.

മറ്റു നിരവധി സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം വാക്സിന്‍ ലൈസന്‍സ് നയം ലളിതമാക്കാനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ തീരുമാനം കോവാക്സിന്റെയും കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്സിന്റെയും ഉത്പാദനം വേഗത്തിലാക്കാന്‍ സാഹായിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി റഷ്യയുടെ സ്പുട്നിക്കിനും, ഏതാനും ദിവസം മുന്‍പ് ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ വാക്സിനും രാജ്യത്ത് അനുമതി ലഭിച്ചു. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വാക്സിനുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ലഭ്യമാകും.

വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനേഷന്‍ യജ്ഞം. നിരവധി തടസ്സങ്ങള്‍ മറികടന്നാണ് 50 കോടി എന്ന സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് നാം പിന്നിട്ടത്. 2020 ഏപ്രില്‍ 14-ന് പ്രധാനമന്ത്രി രൂപീകരിച്ച വാക്സിന്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്സ്, വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങള്‍ 15 ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നീക്കുന്നതിനും വാക്സിന്‍ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നതിനും വഴിയൊരുക്കി. വാക്സിന്‍ ഉത്പാദനത്തിന്റെ എല്ലാവിധ പ്രക്രിയകളും പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്നെ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തി. വാക്സിന്‍ വികസിപ്പിക്കുന്ന പരീക്ഷണശാലകളില്‍ അദ്ദേഹം സന്ദര്‍ശനം നടത്തി ഡോക്ടര്‍മാരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും ആത്മവീര്യം ഉത്തേജിപ്പിച്ചു.

വാക്സിനേഷന്‍ പരിപാടിയെത്തന്നെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ചില പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനേഷന്‍ യജ്ഞം ചരിത്രപരമായ ഒരു നേട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടം നയിക്കുമ്പോള്‍, പ്രതിപക്ഷം പച്ചക്കള്ളങ്ങളും അപവാദങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി 'മേയ്ഡ് ഇന്‍ ഇന്ത്യ' വാക്സിനെ 'ബി.ജെ.പി. വാക്സിന്‍' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകപോലും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയെയും ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പാരവശ്യം അത്ര തീവ്രമായിരുന്നു. ഈ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിക്കുകയോ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. കോവിഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ഒരു പൊതു അജണ്ട മാത്രമാണ് അവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നത്.

പ്രധാനമായും സര്‍ക്കാരിനെതിരേ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയാണ്. അവരുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും വാക്സിനുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെ നിരന്തരം ചോദ്യംചെയ്യുകയും അതിന്റെ പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാമാരിക്കെതിരേ ജനങ്ങള്‍ പോരാടുമ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷം നമ്മുടെ പൗരന്‍മാരെ 'ഗിനി പന്നികളെ'ന്നും 'പരീക്ഷണ എലികളെ'ന്നും വിളിച്ച് സാഹചര്യം വഷളാക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ വാക്സിന്‍ വിതരണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയതു മൂലം രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള വാക്സിന്‍ വിതരണത്തെ അത് മന്ദഗതിയിലാക്കുക പോലുമുണ്ടായി.

വാക്സിന്‍ ക്ഷാമം എന്ന കള്ളപ്രചാരണത്തിലൂടെ വാക്സിന്‍ വിതരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ പോലും കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ അമൂല്യമായ വാക്സിന്‍ പാഴാക്കുകയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുക എന്ന അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റുചെയ്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും ആംആദ്മി പാര്‍ട്ടിയും വാക്സിന്‍ സംഭരണത്തിലും വിതരണത്തിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മുഴുവന്‍ വാക്സിന്‍ പ്രവര്‍ത്തനവും തന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാക്കിയാണ് അവരുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടിയത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവൃത്തി ജനം മനസിലാക്കുകയും വാക്സിനേഷന്‍ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള മോദിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അന്ന് മുതല്‍ വാക്സിനേഷന്‍ കാര്യക്ഷമമായാണ് നീങ്ങുന്നത്.

ഈ മാരകമായ വൈറസിനെതിരായ രാജ്യത്തിന്റെ പോരാട്ടത്തില്‍ ഭാരതീയ ജനതാ പാര്‍ട്ടി എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നു. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സര്‍ക്കാരിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നല്‍കുകയും പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിനും പ്രാദേശിക അധികാരികള്‍ക്കുമൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകം ഇപ്പോഴും വൈറസിനെതിരേ പേരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍, മുന്‍നിര ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കാന്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ച സന്നദ്ധ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരുടെ സംഘത്തെ കെട്ടിപ്പെടുക്കാന്‍ ബി.ജെ.പി 'രാഷ്ട്രീയ സ്വാസ്ഥ്യ സ്വയം സേവക് അഭിയാന്‍' ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ ഞങ്ങള്‍ 1.5 ലക്ഷം സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കി.

നമ്മുടെ ഡോക്ടര്‍മാരും നഴ്സുമാരും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരും കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് മനുഷ്യരാശിയെ സേവിക്കുന്നതില്‍ മാതൃകാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്തു. കരുണ, അനുകമ്പ, സമര്‍പ്പണം, ത്യാഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കൊറോണ പോരാളികളുടെ നിരവധി കഥകള്‍ ബഹുമാനവും പ്രശംസയും അഭിമാനവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ തല ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. മാരകമായ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉറച്ചുനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനങ്ങളും അവരുടെ യഥാര്‍ത്ഥ സ്വഭാവഗുണം കാണിച്ചു.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളില്‍ നമ്മള്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ലെന്നും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളില്‍ എപ്പോഴും കരുത്തുറ്റവരാണെന്നും ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അതിന്റെ തിളങ്ങുന്ന ഉദാഹരണമാണ് കോവിഡ് വൈറസിനെതിരായ നമ്മുടെ പോരാട്ടം.

മറ്റ് വാക്സിനുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്താന്‍ എത്ര വര്‍ഷമെടുത്തുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാം. കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത്, ജാപ്പനീസ് എന്‍സെഫലൈറ്റിസ് വാക്സിന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്താന്‍ നിരവധി വര്‍ഷമെടുത്തു. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിരോധ വാക്സിനുകളായ പോളിയോ, ടെറ്റനസ് എന്നിവ പോലും വികസിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഇന്ത്യയില്‍ എത്താന്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ എടുത്തു.

ലോകനിലവാരത്തിലുള്ള രണ്ട് വാക്സിനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിനേഷന്‍ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യ, വാക്സിന്‍ വിതരണത്തില്‍ വികസിത രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. വാക്സിന്‍ വിതരണത്തില്‍ ഇന്ത്യ പല രാജ്യങ്ങളെയും സഹായിച്ചു. ലോകം ഇന്ന് ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കാണുന്നതില്‍ വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയും ദീര്‍ഘവീക്ഷണവും പകര്‍ച്ചവ്യാധിക്കാലത്ത് ഓരോ പൗരനും ശക്തമായ കവചമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ തളരില്ല. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാക്കി, ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയെ 100 ശതമാനം പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നല്‍കിയ രാജ്യമാക്കി മാറ്റും.

content highlights: 50 crore vaccinations –a historical feat