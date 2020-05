ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയമങ്ങള്‍ ശരിയായി നടപ്പാക്കാത്തതും സംസ്ഥാനാന്തര യാത്ര അനുവദിച്ചതുമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ബിഹാര്‍, ഝാര്‍ഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ വളരെയധികം വര്‍ധിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി പ്രീതി സുതനും മറ്റ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴി യോഗം ചേര്‍ന്നു. ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിമാര്‍, എന്‍എച്ച്എം ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ എന്നിവരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഈ യോഗത്തിലാണ് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തോത് വര്‍ധിക്കാനിടയായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തിയത്.

സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങൡ മൊബൈല്‍ മെഡിക്കല്‍ യൂണിറ്റുകളും താല്‍കാലിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും സജ്ജീകരിക്കാന്‍ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് വരുന്ന കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളില്‍ രോഗബാധ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആയുഷ്മാന്‍ ഭാരത് കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ അടിയന്തിര പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രാലയം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: 5 states see surge in Covid cases due to easing of curbs- Ministry