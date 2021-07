ഇൻഡോർ: പാകിസ്താനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറിയ അഞ്ചുപേർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നൽകി. 40 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഏതാനും മാസം പ്രായമുളളപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഗീത എന്ന സ്ത്രീയും ഇവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മധ്യപ്രദേശ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നരോത്തം മിശ്ര ഇൻഡോറിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇവർക്ക് പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

1981 ജനുവരി 31ന് പാകിസ്താനിലെ ജകോബാബാദിലാണ് ഗീത ജനിച്ചത്. അതേ വർഷം ജൂണിലാണ് ഗീതയുടെ കുടുംബം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുടിയേറുന്നത്. ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം ലഭിച്ചതിൽ അതീവ സന്തോഷവതിയാണ് ഗീത. 2015 സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഇവർ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ പൗരത്വത്തിനുളള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്.

'എനിക്ക് വളരെയധികം നന്നായി തോന്നുന്നു. ഞാൻ പൗരത്വം ലഭിക്കുന്നതിനായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്റെ സഹോദരിയും സഹോദരനും ഇനിയും പൗരത്വം ലഭിച്ചിട്ടില്ല.' ഗീത പറയുന്നു.

പൗരത്വം ലഭിച്ചവരിൽ വിവാഹിതയായ ഒരു മുസ്ലീം വനിതയുമുണ്ട്. സിന്ധിൽ നിന്നുളള നിരവധി ഹിന്ദു അഭയാർഥികൾ ഇൻഡോറിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇവരിൽ 2000 പേർക്ക് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടയിൽ പൗരത്വം ലഭിച്ചു. 1200 പേർ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

