കൊല്‍ക്കത്ത: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മംഗളൂരുവില്‍ പോലീസ് വെടിവെപ്പില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ നല്‍കുമെന്ന് മമതാ ബാനര്‍ജി. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധറാലിയിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മംഗളൂരുവില്‍ പോലീസ് വെടിവെപ്പില്‍ രണ്ടുപേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. രണ്ടുപേരുടേയും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപയുടെ വീതം ചെക്കുകള്‍ നല്‍കും.

മംഗളൂരുവില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് നേരത്തെ പത്തുലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുമെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്. യെദ്യൂരപ്പ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയിരുന്നു. അന്വേഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കൂവെന്നായിരുന്നു യെദ്യൂരപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മമത ബാനര്‍ജി മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് അഞ്ചുലക്ഷം രൂപ നല്‍കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനും എന്‍.ആര്‍.സിക്കുമെതിരായി പശ്ചിമ ബംഗാളിലുടനീളം തുടര്‍ച്ചയായി മമതാ ബാനര്‍ജി പ്രതിഷേധ റാലികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയാണ്. ജനാധിപത്യരീതിയില്‍ പ്രതിഷേധം തുടരാന്‍ അവര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളോട് ഇന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

