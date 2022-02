പൂനെ: നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകര്‍ന്ന് വീണ് അഞ്ച് നിര്‍മാണതൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു. പുണെയിലെ യേര്‍വാഡ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. അതേസമയം അഞ്ച് പേര്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്.

യേര്‍വാഡയിലെ ശാസ്ത്രിനഗര്‍ പ്രദേശത്ത് നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന മാളിന്റെ ഭാഗമാണ് തകര്‍ന്നുവീണത്‌. മാളിന്റെ ബേസ്‌മെന്റ് പാര്‍ക്കിങ്ങില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇരുമ്പ് മെഷുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്നു. ഈ ഇരുമ്പ് മെഷ് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ദേഹത്തേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു.

തൊഴിലാളികളുടെ ദേഹത്തേക്ക് തുളച്ചുകയറിയ ഇരുമ്പ് കമ്പികള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് കട്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് മുറിച്ച് മാറ്റിയത്. അഞ്ച് തൊഴിലാളികള്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്നവരെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പൂനെ ട്രാഫിക് പോലീസ് കമ്മിഷണര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മരിച്ച തൊഴിലാളികളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

