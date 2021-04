ബൈജാപുര്‍: ഛത്തീസ്ഗഢിലെ ബൈജാപുരില്‍ മാവോവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അഞ്ച് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഏതാനും മാവോവാദികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

മാവോവാദി സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ സുക്മ-ബൈജാപുര്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ വനമേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. നിരവധി സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

എസ്ടിഎഫ്,ഡിആര്‍ജി,സിആര്‍പിഎഫ്, കോബ്ര എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നാനൂറോളം പേരാണ് ഓപ്പറേഷനായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് പോയത്. സൈന്യത്തിനു നേരെ മാവോവാദി സംഘം വെടിയുതിര്‍ത്തതോടെ സൈന്യവും തിരിച്ചടിച്ചു.

സംഭവസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. നിരവധി ആംബുലന്‍സുകളും സൈനിക ഹെലികോപ്ടറുകളും സ്ഥലത്തെത്തി.

