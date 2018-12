മുംബൈ: മുംബൈ ചേമ്പുറില്‍ 15 നിലകളുള്ള കെട്ടിടത്തിന് തീപ്പിടിച്ച് അഞ്ച് മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ മരിച്ചു. ഇതില്‍ നാല് സ്ത്രീകളും ഉള്‍പ്പെടും. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെയാണ്‌ തീപ്പിടിത്തം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ 11-ാം നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്.

തിലക് നഗറിലെ ഗണേഷ് ഗാഡന്‍ സമീപമുള്ള ഹൗസിങ് സൊസൈറ്റിയിലാണ് തീപിടിത്തം. ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകും വഴിയാണ് എല്ലാവരും മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ് ഒരു മുതിര്‍ന്ന പൗരനും ഒരു അഗ്നിശമന സേനാഗംവും ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. അതേ സമയം തീ ആളിപ്പടരാന്‍ കാരണം എല്‍പിജി സിലിണ്ടറുകള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

സുനിത ജോഷി (72) ബാലചന്ദ്ര ജോഷി (72), സുമന്‍ ശ്രീനിവാസ് ജോഷി (83) സരള സുരേഷ് ഗംഗര്‍ (52) ലക്ഷ്മിബെന്‍ ഗംഗര്‍ (83) എന്നിവരാണ് മരിച്ചവര്‍.

