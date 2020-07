ആഗ്ര: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആഗ്ര-ലക്നൗ അതിവേഗ പാതയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് കാറിലിടിച്ച് അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു. 18 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിക്കാണ് അപകടം നടന്നത്. ബിഹാറിലെ ദർബംഗയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് കാറിലിടിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങളും അതിവേഗ പാതയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചു. പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് പരുക്കേറ്റവരെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

