ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കും അഞ്ച് ദിവസത്തെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയ ഡല്‍ഹി ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാളിന്റെ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചു. വിവാദ ഉത്തരവിനെതിരേ കെജ്‌രിവാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചത്.

കോവിഡ് രോഗികളെ ഹോം ക്വാറന്റീന് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അഞ്ചു ദിവസം നിര്‍ബന്ധിത ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ നല്‍കണമെന്ന ഉത്തരവ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നത്. രോഗ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത രോഗികള്‍ക്ക് ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ മതിയെന്ന് ഐസിഎംആര്‍ നിര്‍ദേശമുള്ളപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക ക്വാറന്റീന്‍ മാനദണ്ഡം ഇറക്കിയ തീരുമാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്‌രിവാള്‍ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ എതിര്‍ത്തിരുന്നു. മുഴുവന്‍ കോവിഡ് രോഗികള്‍ക്കുമുള്ള ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ എളുപ്പമല്ലെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പരസ്യമായി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദ ഉത്തരവ് ലഫ്.ഗവര്‍ണര്‍ പിന്‍വലിച്ചത്.

ക്ലിനിക്കല്‍ പരിശോധനയില്‍ ആശുപത്രി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന കോവിഡ് രോഗികളില്‍ വീടുകളില്‍ ഹോം ഐസൊലേഷന്‍ സൗകര്യം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമേ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റിയൂഷണല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ആവശ്യമുള്ളുവെന്നും ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ചതിന് പിന്നാലെ ലഫ്. ഗവര്‍ണര്‍ ട്വീറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവ് പിന്‍വലിച്ച ലഫ്. ഗവര്‍ണറുടെ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും ഹോം ക്വാറന്റീന്‍ സംവിധാനം തുടരുമെന്നും ഡല്‍ഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയും വ്യക്തമാക്കി.

Regarding institutional isolation, only those COVID positive cases which do not require hospitalisation on clinical assessment & do not have adequate facilities for home isolation would be required to undergo institutional isolation.