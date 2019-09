ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉന്നാവ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനുവേണ്ടി കേസ് നടത്തുന്ന വ്യക്തിക്കുനേരെ വധശ്രമമുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് വധശ്രമം നടന്നത്. ഉന്നാവ് കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുന്ന കോടതിയിലെത്തി അഭിഭാഷകന്റെ സഹായിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മടങ്ങവെ ആയിരുന്നു ആക്രമണം. ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിക്കുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

വെള്ളിയാഴ്ച പരാതി നല്‍കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്തു. ബാലേന്ദ്ര സിങ്, രോഹിത് സിങ്, ധര്‍മ്മേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയും അപരിചിതരായ രണ്ട് പേര്‍ക്കെതിരെയുമാണ് പരാതി. ക്രിമിനല്‍ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ അനുസരിച്ച് പ്രതികള്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു.

ഉന്നാവ് ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പരാതിക്കായിയായ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ അമ്മാവനെതിരെ ആറ് കേസുകള്‍ നിലവിലുണ്ട്. തിഹാര്‍ ജയിലിലാണ് കഴിയുകയാണ് ഇപ്പോള്‍. അദ്ദേഹത്തെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് പെണ്‍കുട്ടിയും ബന്ധുക്കളും സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തില്‍ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തില്‍ ട്രക്കിടിച്ചത്. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ എയിംസില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ജൂലായ് 28 നുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയുടെ രണ്ട് അമ്മായിമാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlights: 5 Booked For Threatening To Kill Representative Of Unnao Rape Survivor's Uncle