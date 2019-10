ലഖ്നൗ: ഹിന്ദു മഹാസഭ മുന്‍അധ്യക്ഷനും ഹിന്ദു സമാജ് പാര്‍ട്ടി നേതാവുമായ കമലേഷ് തിവാരിയുടെ കൊലപാതകത്തില്‍ അഞ്ചു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഗുജറാത്തിലാണ് മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റിലായത്.

മൂന്ന് പേരെ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നും രണ്ട് പേരെ യുപിയിലെ ബിജ്‌നോര്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനിയും രണ്ട് പേരെ കണ്ടെത്തേണ്ടതായുണ്ട്.

മൗലാന മൊഹ്‌സിന്‍ ഷെയ്ഖ(24), റഷീദ് അഹമ്മദ് പഥാന്‍(23), ഫൈസാന്‍(21) എന്നിവരാണ് ഗുജറാത്തില്‍ അറസ്റ്റിലായത്. റഷീദ് അഹമ്മദ് പഥാനാണ് സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍.

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഖുര്‍ഷിദ്ബാഗിലുള്ള കമലേഷ് തിവാരിയുടെ വസതിയില്‍ കാവിധരിച്ചെത്തിയവരാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മധുരം നല്‍കാനെന്നുപറഞ്ഞ് ഒരു പൊതിയുമായി അകത്തുകയറിയ അക്രമികള്‍ അതിലൊളിപ്പിച്ച തോക്കെടുത്ത് വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. തിവാരിയെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. വസതിയില്‍ പ്രവേശനം നേടാന്‍ മറ്റുള്ളവരെ കബളിപ്പിക്കാനായി കയ്യില്‍ കരുതിയ മിഠായി പെട്ടി വാങ്ങിയത് ഫൈസാന്‍ ആണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

യു.പി.യില്‍ ഈ മാസം വിവിധ ആക്രമണങ്ങളിലായി മൂന്ന് ബി.ജെ.പി. നേതാക്കള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

2017-ലാണ് തിവാരി ഹിന്ദു സമാജ് പാര്‍ട്ടി രൂപവത്കരിച്ചത്. പ്രവാചകന്‍ നബിക്കെതിരേയുള്ള വിവാദപരാമര്‍ശത്തിന് ദേശീയസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം തിവാരി അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അടുത്തിടെ അലാഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയാണ് ആ കേസ് റദ്ദാക്കിയത്.

തന്റെ പിതാവിനെ കൊന്നവര്‍ തന്നെയാണോ അറസ്റ്റിലായത് അതോ നിരപരാധികളാണോ കേസില്‍ വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും ഇവരാണ് യഥാര്‍ഥ കുറ്റവാളികളാണെന്നതില്‍ തെളിവുണ്ടെങ്കില്‍ എൻഐഎ കേസന്വേഷിക്കട്ടെയെന്നും കമലേഷ് തിവാരിയുടെ മകന്‍ സത്യം തിവാരി പറഞ്ഞു. കൊലപാതകത്തിൽ ബിജെപി നേതാവ് ശിവകുമാർ ഗുപ്തയെ തനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്ന് തിവാരിയുടെ മാതാവ് പോലീസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇയാളെ ഇതുവരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല.

പ്രതികൾ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

#WATCH Surat: CCTV footage of the three accused in #KamleshTiwari murder case being picked up by the Gujarat Anti-Terrorism Squad (ATS). pic.twitter.com/mEyxFNk2zQ