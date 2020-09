ഹൈദരാബാദ്: ആന്ധ്രാപ്രദേശില്‍ 8,096 പേര്‍ക്ക് പുതിയതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ ആന്ധ്രയില്‍ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതര്‍ 6,09,558 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 67 പേരാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആന്ധ്രയില്‍ മരിച്ചത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 5244 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

ഇന്ന് മാത്രം 11,803 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ആകെ രോഗമുക്തര്‍ ഇതോടെ 5,19,891 ആയി. 84,423 പേരാണ് ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ ഇന്ന് 5,488 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 5,30,908 ആയി ഉയര്‍ന്നു. 67 മരണങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഇതോടെ 8,685 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് മാത്രം 5,525 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി. ഇതോടെ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായവരുടെ എണ്ണം തമിഴ്നാട്ടിൽ 4,75,717 ആയി. 46,506 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്നതെന്നും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

