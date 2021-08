ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യോമയാന രംഗത്ത് മാറ്റത്തിന്റെ റണ്‍വേയിലേക്ക് മധ്യപ്രദേശ്. മധ്യപ്രദേശില്‍ നിന്നും 44 പുതിയ വിമാനങ്ങള്‍ സര്‍വീസുകള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായി കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 35 ദിവസത്തിനിടെയാണ് 44 പുതിയ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിച്ചത്. ഇതില്‍ 8 വിമാനങ്ങള്‍ ഉഡാന്‍ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ ചെറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്നും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്കും സര്‍വീസ് നടത്തുന്നതാണ്.

ബുധനാഴ്ച ജബല്‍പുരില്‍ നിന്നും മുംബൈ, പുണെ, സൂറത്ത്, ഹൈദരാബാദ്, കൊല്‍ക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ് സര്‍വീസ്. വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ജബല്‍പുരില്‍ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്കും ഇന്‍ഡോറിലേക്കും സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിലവില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ അനര്‍ഹമായതും പരിമിതമായതുമായ നൂറിലധികം വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ഉഡാന്‍ പദ്ധതിയുടെ കീഴില്‍ സര്‍വീസുകള്‍ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് മുന്‍ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് പുരി പറഞ്ഞിരുന്നു.

നീണ്ട 19 വര്‍ഷത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയിലെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചിലാണ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബി.ജെ.പിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയില്‍ കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിയാവുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വ്യോമയാന മേഖല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്നില്‍ വിശ്വാസം അര്‍പ്പിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്കും ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി നഡ്ഡയ്ക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

