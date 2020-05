ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് സ്വദേശത്തേയ്ക്ക് മടങ്ങിയത്. കാല്‍നടയായും സൈക്കിളിലും നൂറുകണക്കിന് കിലോ മീറ്ററുകള്‍ താണ്ടി ചിലരൊക്കെ വീടുകളിലെത്തിച്ചേര്‍ന്നു. മറ്റു ചിലര്‍ ഇപ്പോഴും യാത്രയിലാണ്. ഇനിയും കുറേപ്പേര്‍ പാതിവഴിയില്‍ വീണുപോയി.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലയളവില്‍ വീടുകളിലേയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ 42 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ് റോഡപകടങ്ങള്‍ മൂലം മരണപ്പെട്ടതെന്നാണ് കണക്ക്. സേവ് ലൈഫ് ഫൗണ്ടേഷന്‍ നടത്തിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് 25 മുതല്‍ മേയ് മൂന്നുവരെയുള്ള കാലയളവില്‍ രാജ്യത്ത് റോഡപകടങ്ങളില്‍ ആകെ മരിച്ചത് 140 പേരാണ്. ഇതില്‍ 30 ശതമാനത്തിലധികവും വീടുകളിലേയ്ക്കു മടങ്ങിയ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണ്.

നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെയുള്ള വീട്ടിലേയ്ക്ക് കാല്‍നടയായും ബസുകളിലും ട്രക്കുകളിലും ഒളിച്ച് യാത്രചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ട്രക്ക്, ബസ് എന്നിവ ഇടിച്ചാണ് പല മരണങ്ങളും സംഭവിച്ചത്.

600 റോഡ് അപടകങ്ങളിലാണ് 140 പേര്‍ മരിച്ചതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ 41 ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടയിലാണ് 600 അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്. പഞ്ചാബിലാണ് ഇക്കാലയളവില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റോഡ് അപകടങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. 42 അപകടങ്ങളാണ് പഞ്ചാബില്‍ ഉണ്ടായത്. കേരളത്തില്‍ 26, ഡല്‍ഹിയില്‍ 18 റോഡപകടങ്ങളും ഉണ്ടായി.

സാധാരണയായി ഇത്രയും ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ രാജ്യത്ത് ഏകദേശം 65,000 റോഡ് അപകടങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഏകദേശം 16,000 മരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വാഹനഗതാഗതം തടഞ്ഞതാണ് അപകടങ്ങളും അതിനെതുടര്‍ന്നുള്ള മരണനിരക്കും വളരെ കുറയാന്‍ കാരണമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

