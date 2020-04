മൂര്‍ഷിദാബാദ്: 20 ദിവസമായി ഭക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാരോപിച്ച് നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ പശ്ചിമബംഗാള്‍ മൂര്‍ഷിദാബാദില്‍ സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മൂന്നുമണിക്കൂറാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുള്‍പ്പടെ നൂറുകണക്കിന് പേര്‍ ഡോംകല്‍ മുനസിപ്പാലിറ്റി പ്രദേശത്തെ സംസ്ഥാനപാത ഉപരോധിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യ റേഷന്‍ വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ലെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ അവകാശവാദത്തിനിടയിലാണ് ഇവരുടെ ഉപരോധം.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച് നാനൂറോളം കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ സംസ്ഥാനപാതയില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി അണിനിരന്നു. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയും മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെയുമാണ് ഇവരില്‍ പലരും ഉപരോധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തത്.

മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ജാഫികുല്‍ ഇസ്ലാം പ്രക്ഷോഭകരോട് സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട നടപടികള്‍ ഉടന്‍ സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവര്‍ ഉപരോധത്തില്‍ നിന്ന് പിന്‍വാങ്ങിയത്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവര്‍ക്ക് റേഷന്‍ കടയുടമകള്‍ ഭക്ഷ്യവിതരണം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡോംകല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ സമ്മതിച്ചു.

'1.57 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്, അവരില്‍ 69 ശതമാനം പേരും ബിപിഎല്‍ വിഭാഗത്തില്‍പെട്ടവരാണ്. ഇവര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 42 ക്വിന്റല്‍അരിയാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടുതല്‍ സ്റ്റോക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രദേശിക റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ ആളുകള്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട അരി നല്‍കിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കുംദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിനും പത്തുകിലോ അരിയും 5 കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വാഗ്ദാനംചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ജാഫികുല്‍ പറഞ്ഞു.

ഓരോ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമയ്ക്കും അഞ്ചുകിലോ അരിയും അഞ്ചുകിലോ മാവുമാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍ ഡോംകല്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ റേഷന്‍ കടയുടമ രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഒരു കിലോ അരി വീതമാണ് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് ഡോംകലിലെ താമസക്കാരനായ മഹാദേവ് ദാസ് പറയുന്നു. 4-5 അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഇത് അപര്യാപ്തമാണ്.ബംഗാളിലോ, മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലോ കൂലിത്തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവര്‍. സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല- മഹാദേവ് ദാസ് പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാര്‍ ഞങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങള്‍ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കണോ? ഇത്രയധികം ആളെ കൂട്ടി ഞങ്ങള്‍ സ്വന്തം ജീവന്‍ അപകടത്തിലാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങള്‍ത്ത് മുന്നില്‍ മറ്റുമാര്‍ഗങ്ങളില്ല- ഡോംകലിലെ മറ്റൊരു താമസക്കാരാനായ സുബോദ് ദാസ് പറഞ്ഞു.

ബംഗാളില്‍ അരിക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്നും 9.45 മെട്രിക് ടണ്‍ അരി സ്‌റ്റോക്കുണ്ടെന്നും ഇതുകൂടാതെ നാലുലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ അരി മില്ലുകളില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യ വിതരണ മന്ത്രി ജ്യോതിപ്രിയോ മല്ലിക് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാല്‍ ഓഗസ്റ്റ് വരെ നല്‍കാന്‍ ആവശ്യമുള്ള അരി സര്‍ക്കാരിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫുഡ് കോര്‍പറേഷനില്‍ നിന്നല്ല മറിച്ച് കര്‍ഷകരില്‍ നിന്ന് നേരിട്ടാണ് അരി സംരഭിക്കുന്നത്. റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ കടതുറക്കാത്തതിനും റേഷന്‍ വിതരണം നടത്താത്തിനും അധികൃതര്‍ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

