ബാലസോര്‍: കേരളത്തില്‍നിന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്ക് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി പോയ ബസ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടു. ഒഡീഷയില്‍ വെച്ചാണ് അപകടം. റോഡില്‍നിന്ന് ബസ് തെന്നിമാറി മറിയുകയായിരുന്നു. 40 കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു.

ദേശീയ പാത 60-ലെ ഒഡീഷയിലെ ലക്ഷമനാഥ് ടോള്‍ ഗേറ്റിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. പരിക്കേറ്റ 40 പേരില്‍ 36 ആളുകളുടേയും പരിക്ക് സാരമുള്ളതല്ല. നാല് പേരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാര്‍ധര്‍മാന്‍ ജില്ലയിലേക്ക് മുപ്പതും ബിര്‍ഭും ജില്ലയിലേക്ക് 10 ഉം പേരാണ് ബസില്‍ കേരളത്തില്‍നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചത്. ഇവരെ മറ്റൊരു ബസില്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഒഡീഷ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ഡ്രൈവര്‍ക്ക് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: 40 migrants injured as bus skids off road in Odisha-from Kerala to West Bengal