ദിസ്പുർ: നാലു വയസ്സുകാരനായ മലയാളി ബാലന്‍ വൈഷ്ണവ് കൃഷ്ണ ദാസിന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ മലയാളി ദമ്പതിമാരെ സഹായിച്ചത് അസമിൽനിന്നുള്ള ഡോക്ടര്‍. 12 ദിവസമായി മകന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരെ കുറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അസമില്‍ ഡോക്ടറായ ഭാസ്‌കര്‍ പപുകോണ്‍ ഗൊഗോയ് അറിയുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് വിദേശ കാര്യമന്ത്രിയെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായാണ് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാവുന്നത്.എന്‍ഡിടിവിയാണ് മലയാളികളെ സഹായിച്ച അസം ഡോക്ടറെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത നല്‍കിയത്.

മെയ് എട്ടിനാണ്‌ നാലു വയസ്സുകാരനായ വൈഷ്ണവ് രക്താര്‍ബുദം വന്ന് മരിക്കുന്നത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് വെറും 15 ദിവസം മാത്രമേ ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കുട്ടി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള 12 ദിവസവും മകന്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളായ കൃഷ്ണദാസും ദിവ്യയും. പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ ഇരുവരും ഏഴ് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഷാര്‍ജയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ്.

"ഞങ്ങള്‍ ആകെ ഒരു ഞെട്ടലിലായിരുന്നു. എന്താണ് ചുറ്റിലും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. രക്താര്‍ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ച് 15 ദിസവത്തിനുള്ളിലാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് മകനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.എല്ലാവിധ മതാചാരങ്ങളോടും കൂടി മകന്റെ സംസാകരം നടത്തണമെന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ഫ്‌ലൈറ്റിനായി ഞങ്ങള്‍ നന്നായി ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ അടിയന്തിരമായി നാട്ടിലെത്തേണ്ട രേഗികളും ഗര്‍ഭിണികളുമെല്ലാം ഉള്ളതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഫ്‌ളൈറ്റ് കിട്ടിയില്ല." കൃഷ്ണദാസ് എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

ആ ദിവസങ്ങളത്രയും കുഞ്ഞു വൈഷ്ണവിന്റെ മൃതദേഹം അല്‍ ഐനിലെ അല്‍തവാം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അസ്സമിലെ ദിബ്രുഘഡില്‍നിന്ന് ഈ ദമ്പതിമാരെ തേടി ഭാസ്‌കര്‍ പപുകോണ്‍ ഗൊഗോയ് ഡോക്ഠറുടെ ഫോണ്‍ വിളിയെത്തുന്നത്.

"സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ വഴി പ്രചരിച്ച അവരുടെ സങ്കടവാര്‍ത്ത കേട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന തോന്നലുണ്ടായി. യു.എ.ഇയിയിലെ മാധ്യമത്തിലും ഈ വാര്‍ത്ത വന്നിരുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ടറെ വിളിച്ച് നമ്പര്‍ തരപ്പെടുത്തി കുടുംബംഗങ്ങളുമായി ഞാന്‍ സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ടുടനെ തന്നെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോ എസ് ജയശങ്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു.

മെയ് 13-നാണ് ഞാനദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത്. മന്ത്രി വളരെ വേഗം തന്നെ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വേണ്ട നടപടികളെടുത്തു." ഗൊഗോയ് പറയുന്നു. അങ്ങനെ മെയ് 16-നാണ് കുടുംബം കൊച്ചിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ആയിരുന്നു എടുത്തു നല്‍കിയതും. ഗൊഗോയ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഗൊഗോയ് ഇത്തരത്തില്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് മന്ത്രിയെ വിവരമറിയിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ തങ്ങള്‍ നാട്ടിലെത്തിച്ചേരില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണദാസ് എന്‍ഡിടിവിയോട് പറഞ്ഞു.

