ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശില്‍ നാല് വയസുകാരിയെ തെരുവ് പട്ടികള്‍ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിച്ചു. ഭോപ്പാലിലാണ് സംഭവം. കൂട്ടമായെത്തിയ തെരുവ് പട്ടികള്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പരിക്കുകളോടെ പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.

വീടിന് പുറത്ത് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ അഞ്ച് തെരുവ് പട്ടികൾ ചേർന്ന് ഓടിച്ചിട്ടാണ് ആക്രമിച്ചത്. വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിനിടെ അതുവഴി വന്നയാളാണ് പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

Horrific! Stray dogs mauled a 4 year old girl in Bhopal a passerby threw stones at the dogs and chased them away. The child has been hospitalized with severe injuries. pic.twitter.com/X4EyruZxra