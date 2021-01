ന്യൂഡൽഹി: ബ്രിട്ടണിൽ കണ്ടെത്തിയ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം ഇന്ത്യയിൽ നാലു പേർക്കുകൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. ഇതോടെ ഇന്ത്യയിൽ വൈറസ് വകഭേദം ബാധിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 29 ആയി.

ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചതിൽ 10 സാമ്പിളുകൾ ഡൽഹിയിലും 10 എണ്ണം ബെംഗളൂരുവിലും അഞ്ചണ്ണം പുണെയിലും മൂന്ന് ഹൈദരാബാദിലും ഒന്ന് പശ്ചിമബംഗാളിലുമാണ്. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട 29 പേരെയും ഐസൊലേഷനിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

മുൻ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വ്യാപനശേഷികയുള്ളതാണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ പുതിയ വകഭേദം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡെൻമാർക്ക്, നെതർലൻഡ്സ്, ആസ്ത്രേലിയ, ഇറ്റലി, സ്വീഡൻ, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ജർമനി, കാനഡ, ജപ്പാൻ, ലെബനൻ, സിംഗപുർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിൽ പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

