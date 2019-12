ന്യൂഡല്‍ഹി: 2008ല്‍ 80 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ജയ്പുര്‍ സ്‌ഫോടന പരമ്പര കേസിലെ നാല് പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ. ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഭീകരരായ സര്‍വാര്‍ ആസ്മി, മൊഹമ്മദ് സെയ്ഫ്, സെയ്ഫുര്‍ റഹ്മാന്‍, സല്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് രാജസ്ഥാന്‍ കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. കേസിലെ അഞ്ചാം പ്രതി ഷഹബാസ് ഹുസ്സൈനെ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കണ്ട് വിട്ടയച്ചു.

സ്‌ഫോടന പരമ്പരയിലെ സൂത്രധാരനെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ അസംഗഡ് സ്വദേശി ആതിഫ് അമീനും, മൊഹമ്മദ് സജ്ജാദ് എന്ന ഭീകരനും ഡല്‍ഹിയിലെ ബട്‌ലാ ഹൗസില്‍ 2008 സെപ്റ്റംബറില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. വധശിക്ഷ ലഭിച്ച നാലുപേരും ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

2008 മെയ് മാസത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ജയ്പൂര്‍ സ്‌ഫോടന പരമ്പര നടന്നത്. പ്രതികള്‍ സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ വെച്ച സൈക്കിളുകള്‍ ജയ്പുര്‍ നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. പുലര്‍ച്ചെ 7.20 മുതല്‍ 7.45 വരെയുള്ള സമയത്തിനിടയ്ക്കാണ് സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടന്നത്.

സംഭത്തില്‍ 80 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും 170 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പത്ത് ഇടങ്ങളിലാണ് പ്രതികള്‍ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇതില്‍ ഒമ്പതിടത്തും സ്‌ഫോടനം നടന്നു.

