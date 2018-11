മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാര്‍ധയില്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ആയുധ ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ നാലു പേര്‍ മരിച്ചു. ആറു പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.

വാര്‍ധ ജില്ലയിലെ പുല്‍ഗാവ് പ്രദേശത്താണ് ഡിപ്പോ. സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സ്‌ഫോടനം. മരിച്ചവരില്‍ ഒരാള്‍ ജീവനക്കാരുനും മൂന്നു പേര്‍ പ്രദേശ വാസികളുമാണ്.

